«Pandoro gate», Chiara Ferragni rinviata a giudizio per truffa

La Procura di Milano ha rinviato a giudizio con citazione diretta Chiara Ferragni per la vicenda della presunta truffa dei pandoro «Pink Christmas» e per le uova di cioccolato Dolci Preziosi. Lo rende noto la difesa dell'influencer.

Il processo sul caso chiamato dalla stampa «Pandoro gate» si aprirà il 23 settembre con l’udienza predibattimentale che vede coinvolti come coimputati della influencer l’ex collaboratore Fabio Damato, Alessandra Balocco, ad dell'azienda dolciaria Dolci Preziosi, e Francesco Cannillo, presidente di Cerealitalia-ID.

Le parole di Ferragni

«Credevo sinceramente che non fosse necessario celebrare un processo per dimostrare di non aver mai truffato nessuno. Dovrò, purtroppo, convivere ancora del tempo con questa accusa, che ritengo profondamente ingiusta, ma sono pronta a lottare con ancora maggiore determinazione per far emergere la mia assoluta innocenza». Queste le parole affidate a una nota stampa dalla stessa Chiara Ferragni.

I suoi difensori, Giuseppe Iannaccone e Marcello Bana, si dicono invece «fermamente convinti che questa vicenda non abbia alcuna rilevanza penale e che ogni profilo controverso sia già stato affrontato e risolto avanti l'Agcm».

L’interlocuzione con i pm, spiegano i legali, «non ha avuto l’esito auspicato e la procura ha preferito demandare al giudice del dibattimento ogni decisione nonostante sia evidente l’assenza di condotte costituenti reato e la mancanza delle condizioni di procedibilità. L’innocenza della nostra assistita verrà certamente acclarata in giudizio che affronteremo serenamente».

La vicenda

Chiara Ferragni è accusata di aver tratto profitto dalla vendita del pandoro Balocco, facendo intendere che una parte del ricavato sarebbe andata a un ospedale (quando invece la donazione era già stata fatta), e delle uova pasquali Dolci Preziosi.

«Il profitto è consistito anche nel rafforzamento mediatico dell'immagine della influencer» perché l'imprenditrice ha guadagnato «dal crescente consenso ottenuto veicolando una rappresentazione di sé strettamente associata all'impegno personale nella charity», come sottolineato alla Procura di Milano legge nel provvedimento del pg della Cassazione sulla competenza territoriale.