«Palestina libera», vernice color sangue contro una sede Leonardo a Brescia

Vernice rossa color sangue contro una sede Leonardo a Brescia. È l’azione compiuta nel pomeriggio da quattro persone che hanno aderito alla campagna Palestina libera e Ultima generazione. È stato esposto uno striscione con la scritta: «Palestina libera».

«Ultima generazione ha partecipato a questa azione chiedendo che i soldi devoluti alle armi possono invece essere investiti in un fondo riparazione in supporto ai cittadini italiani in caso di disastri naturali» viene spiegato. «Oltre 12.000 bambini sono stati uccisi in questi ultimi mesi a Gaza. Chi li ha uccisi ha nel proprio arsenale anche dei cannoni che vengono fabbricati qui, da una compagnia di proprietà del governo italiano» ha spiegato Tatiana, del movimento Ultima generazione.