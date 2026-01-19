Palazzolo, scritte no vax al cimitero e alla scuola dell’infanzia

Grave atto vandalico nella notte a Palazzolo più precisamente nel quartiere di Mura. Alcuni no vax hanno imbrattato con le ormai consuete scritte con bomboletta rossa il cimitero di via Rimembranze e l'adiacente scuola dell'infanzia Gianni Rodari. Gli slogan sono sempre quelli: contro i vaccini, contro la legge Lorenzin, contro le scie chimiche e il 5G, in generale contro lo Stato.

Indagini

Polizia locale e Carabinieri si sono già attivati per individuare i responsabili, mentre il sindaco di Palazzolo Gianmarco Cossandi ha spiegato che questo genere di atto vandalico «offende la comunità, un luogo sacro come il cimitero e uno educativo come l'asilo, affermando di provvedere al più presto nella cancellazione delle scritte».