﻿CronacaSebino e Franciacorta

Palazzolo, ripescato dal fiume Oglio il cadavere di un uomo

Simone Bracchi
Il corpo è stato notato davanti al parco Metelli: sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del soccorso fluviale con il gommone. Nessun segno di violenza, ma il magistrato ha disposto l’autopsia
Tragica scoperta nel primo pomeriggio a Palazzolo sull’Oglio, dove nelle acque del fiume è stato trovato il corpo di un uomo, di cui al momento non si conoscono le generalità. Inizialmente le persone che lo avevano visto galleggiare nell’acqua, proprio davanti al parco Metelli e non molto distante dal ponte Sara Giusi, non erano certi che si trattasse di una persona o di un oggetto. La conferma è arrivata pochi minuti fa, quando i Vigili del fuoco del Soccorso fluviale di Brescia hanno recuperato il cadavere con il loro gommone.

Sul posto, al parco Metelli, sono presenti anche i Vigili del fuoco di Palazzolo e i carabinieri, che ora dovranno fare luce sull’episodio: capire cosa sia successo. Al momento non ci sarebbero denunce di scomparsa. 

Indagini

Stando alle prime ricostruzioni, gli inquirenti non avrebbero trovato particolari segni di violenza sul cadavere. Questo lascia pensare dunque o a un gesto estremo o a una tragica fatalità. Ma per vederci chiaro il magistrato ha disposto l’autopsia sul corpo di un uomo sulla quarantina, di carnagione chiara, alto circa 1.80 metri; su entrambe le spalle ha dei tatuaggi. Al momento del ritrovamento indossava delle scarpe bianche con i bordini blu, una giacca blu e rossa, dei pantaloni della tutta, una maglietta e dei guanti. 

