Palazzolo sull’Oglio è città da 70 anni: grande festa per tutti

Sono trascorsi ormai 70 anni da quando il Presidente della Repubblica Luigi Einaudi, il secondo della nostra storia repubblicana, firmò il decreto con cui Palazzolo è stata elevata al rango di città. Era il 24 agosto 1954 e i meriti del Comune più popoloso ad Ovest del capoluogo erano soprattutto industriali. Per rendersene conto basti ricordare che Indro Montanelli battezzò la cittadina come la «piccola Manchester lombarda».

Oggi però Palazzolo è anche un punto di riferimento non solo per l’occupazione, ma anche culturale e sociale. Per l’occasione, infatti, la comunità sarà in festa il prossimo fine settimana. L'Amministrazione comunale e l’associazione commercianti Asscom San Fedele hanno previsto un evento che si svolgerà principalmente in Piazza Roma e nelle zone limitrofe, con l’obiettivo di unire celebrazioni, incontri e solidarietà.

La manifestazione includerà la Festa delle Associazioni, durante la quale numerosi enti locali avranno l’opportunità di presentare le proprie attività e iniziative, promuovendo uno scambio con i cittadini. Questa festa rappresenta un momento di condivisione importante, che darà visibilità alle associazioni e ai servizi sociali di Palazzolo, favorendo la conoscenza reciproca e nuove opportunità di collaborazione.

Il programma

Il programma prevede anche un evento gastronomico di beneficenza chiamato «Sapori, storie e solidarietà – Incontri a tavola», il cui ricavato sarà destinato a sostenere la Rete di Daphne e i servizi sociali. Le cene di sabato e domenica e il pranzo di domenica saranno accompagnati da una varietà di piatti ideati da Danilo De Crescenzo di Alkimia, tra cui panini con porchetta, salamella, caprese e cous cous vegano, tutti accompagnati da vino o birra. È possibile anche prenotare un menù a base di spiedo per la cena, disponibile solo su prenotazione. Le serate gastronomiche rappresentano un’importante occasione per coniugare convivialità e sostegno a una causa sociale.

La festa sarà inoltre arricchita da spettacoli, piccole esposizioni e momenti di intrattenimento. Un'opportunità per tutta la comunità di riscoprire il valore della cooperazione e della solidarietà.