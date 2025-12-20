Nel calendario di Palazzolo musica e solidarietà verso il Natale

Dicembre avanza e, con esso, a Palazzolo si infittisce il calendario di appuntamenti che accompagnano la città verso il Natale. Dopo un avvio ricco di iniziative, il programma entra ora nel vivo, intrecciando musica, gesti simbolici e momenti di partecipazione collettiva che raccontano l’identità del territorio.

La musica protagonista

Il fine settimana del 20 e 21 dicembre riporta al centro la Casa della Musica, che diventa palcoscenico delle realtà musicali locali. Sabato pomeriggio, alle 17, spazio ai più giovani con il saggio natalizio degli allievi del Centro di Formazione Musicale Riccardo Mosca.

Domenica, alla stessa ora, l’appuntamento è con il Concerto di Natale del Corpo Musicale Città di Palazzolo, proposto come dono alla cittadinanza. L’edizione di quest’anno ruota attorno al tema della danza, attraversando epoche e stili: dalle atmosfere brillanti della tradizione sinfonica americana ai ritmi caldi dell’America Latina, fino a pagine celebri nate per il teatro musicale e a melodie popolari che hanno segnato il Novecento.

Un tuffo solidale

La mattinata di domenica 21, alle 10.30, è invece riservata a uno degli eventi più attesi e spettacolari: «Un tuffo per Dharma».

Dal Ponte Romano, i componenti del gruppo sportivo Le Sorghe de l’Oi si lanceranno nelle acque dell’Oglio per una causa solidale: l’intero ricavato sarà destinato all’associazione I Bambini Dharma, attiva dal 2011 nel garantire accoglienza e cure ai piccoli ricoverati negli ospedali bresciani. Un rito insolito che ogni anno richiama centinaia di curiosi lungo le rive del fiume.

Voci e tradizione

Martedì 23 dicembre, serata dell’antivigilia, l’Auditorium San Fedele ospiterà alle 20.45 la quarantesima edizione di «Tutti insieme per cantare il Natale», concerto del Coro Polifonico La Rocchetta Renzo Pagani, che chiuderà così le celebrazioni i suoi settant’anni di attività.

Il percorso musicale si chiuderà lunedì 29 dicembre, alle 20, con le prove aperte del Concerto di Capodanno.