Palazzolo, il ministro Salvini in visita al cantiere del nuovo ponte

Prima di salutare i presenti, in modo particolare chi da circa un anno sta lavorando nel maxi cantiere sul fiume Oglio a Palazzolo che a pieno regime conta circa 50 operai, il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini ha dato appuntamento a tutti a «prima dell’inverno dell’anno prossimo, per l’inaugurazione del nuovo ponte».

È stato un pomeriggio tutto bresciano, quello del vicepresidente del Consiglio: infatti, dopo la visita al fabbricato Aler a Brescia, Salvini ha preso parte – un po’ a sorpresa – al sopralluogo, insieme ai tecnici della Provincia di Brescia, al cantiere per la realizzazione del nuovo manufatto da 20 milioni di euro. Un’opera strategica nell’ambito della viabilità provinciale per l’attraversamento del fiume Oglio, ma anche per il collegamento tra le province di Brescia e Bergamo lungo la Ogliese, la Sp573.

I presenti

Insieme a Salvini erano presenti il prefetto di Brescia Andrea Polichetti, alcuni rappresentanti delle autorità militari, il sindaco di Palazzolo Gianmarco Cossandi, il capo Gabinetto del Broletto Filippo Spagnoli e i tecnici della Provincia, il dirigente dell’Area Tecnica, Giovan Maria Mazzoli, e la dirigente del Settore Strade, Pierpaola Archini. Ma soprattutto i titolari e alcuni operai delle aziende – tutte del territorio – che stanno eseguendo i lavori.

L’opera

Il nuovo ponte avrà una lunghezza di 236 metri, lungo i quali saranno realizzati anche un marciapiede e una pista ciclabile e avrà un impalcato, inferiore a due metri, di calcestruzzo e acciaio. La campata centrale e le due adiacenti saranno sostenute da un sistema di 40 stralli e agganciati alle quattro antenne del ponte, che dalle fondazioni raggiungono una quota di 20 metri. E attualmente sono in corso proprio i lavori per la realizzazione di una delle antenne.

Le parole di Salvini

«Sono molto soddisfatto di quest’opera, perché tra circa un anno e mezzo andrà sostituire il ponte vecchio, realizzato negli anni ‘60 (quello vecchio verrà abbattuto tra circa un anno, ndr) – queste le parole del ministro durante la visita al cantiere –. Sono soddisfatto di quello che già l’impresa sta facendo e di come è stato gestito con il territorio, ma soprattutto perché prima dell’inverno del 2027 ci sarà un ponte nuovo, poco impattante e rispettoso del fiume e dell’ambiente, aperto a tutti i mezzi, anche a quelli pesanti che oggi non possono transitare, facendo perdere a tutti meno tempo. Anche perché stiamo parlando di un ponte su cui a pieno regime passano circa 30mila veicoli al giorno. È una delle tante opere che abbiamo finanziato: in provincia di Brescia abbiamo più di 1,5 miliardo di cantieri aperti. Mentre gli altri parlano, noi costruiamo e i tempi sono rispettato».

Il sindaco di Palazzolo

Un’opera funzionale «ma anche bella, con il mantenimento della pista ciclabile e pedonale – queste le parole del sindaco, soddisfatto della visita a sorpresa del ministro –. Per noi è sempre stato centrale l’aspetto della mitigazione ambientale, ossia inserire l’opera nel suo contesto naturale». Un’area di 21.800 metri quadrati che si trasformerà «nell’habitat ideale per flora e fauna» si legge nella nota della Provincia.

Il Comune si è occupato poi di gestire anche alcuni espropri di terreni nelle vicinanze per la realizzazione del nuovo innesto di via Bravadorga in via Palosco, per garantire così una migliore viabilità su viale Europa. Viabilità che per forza di cose in questo periodo nelle ore di punta è un po’ al limite, visto che il ponte vecchio è stato ristretto per consentire i lavori.