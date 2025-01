Palazzolo, il Teatro sociale riapre dopo il restauro

Il Teatro sociale di Palazzolo sull’Oglio è tornato all’antico splendore. Terminati i lavori di restauro e riqualificazione del gioiello architettonico situato nel centro storico della cittadina dell’Ovest bresciano, sabato – con qualche mese di ritardo – si alza il sipario sull’undicesima stagione teatrale con nomi di richiamo del panorama culturale nazionale, grazie al lavoro della Compagnia Filodirame.

Un intervento, costato complessivamente 320mila euro, che da una parte ha riguardato opere di restauro, dall’altra l’adeguamento degli impianti con particolare riferimento a quelli di sicurezza ed antincendio.

La conferenza stampa

I dettagli dell’intervento sono stati forniti questa mattina proprio al Teatro sociale. Presenti per questa importante occasione il sindaco Gianmarco Cossandi, l’assessora alla Progettazione Culturale e Valorizzazione Turistica Marina Bertoli, la cofondatrice e direttrice organizzativa della Compagnia Filodirame Francesca Fabbrini, la referente del circuito teatrale regionale Claps! Emanuela Giovannelli, il responsabile dell’Ufficio Programmazione e Opere Pubbliche Andrea Angoli, oltre al progettista e direttore dei Lavori Giuseppe Zambelli e il titolare della ditta appaltatrice dei restauri Eros Zanotti (che hanno eseguito le opere in collaborazione con la ditta appaltatrice dei lavori sugli impianti di Ermanno Tedoldi).

Le opere

L’Amministrazione comunale è riuscita a portare a termine un intervento che, come spiegato durante la conferenza stampa, era stato progettato nel 2022. A dimostrazione di come questi lavori fossero di centrale importanza per la Giunta di centrosinistra. Le nuove opere di riqualificazione e restauro del Teatro hanno interessato principalmente gli affreschi del soffitto, le decorazioni dei palchetti lignei, il ripristino della pavimentazione in legno, le sedute della platea (che ora potranno anche essere rimosse qualora la situazione lo richiedesse), oltre ad altri interventi di manutenzione; opere eseguite in stretta condivisione con la Soprintendenza di Brescia. A questo, come detto si aggiunge l’intervento agli impianti.

Lavori per i quali è stato stanziato un importo di 320mila euro per i quali l’Amministrazione Cossandi ha fatto richiesta e ottenuto l’ammissione al bando Cultura Missione Comune 2023 dell’Istituto Credito Sportivo, così che al mutuo che il Comune ha acceso verranno scontati gli interessi di oltre il 60%. Non solo. Come già fatto per iniziative simili, si è deciso anche di aprire alla possibilità per i cittadini e le imprese, nonché a eventuali mecenati esterni, di dare il proprio contributo al progetto di riqualificazione con il sistema dell’Art Bonus: iniziativa che ha permesso di recuperare altri 30mila euro. Ai quali si aggiungono i 16mila euro i contributi di Confindustria Brescia e Bergamo, concessi al Comune a seguito dell’organizzazione a Palazzolo dell’Assemblea congiunta nel novembre 2023. Qui il programma completo della stagione teatrale.

La stagione teatrale

Per celebrare questo traguardo, la Compagnia Filodirame, che gestisce il teatro dell’800 dal 2014, ha fatto le cose in grande. L’apertura della stagione vedrà protagonista, sabato alle 21, Stefano Fresi: l’attore di fama internazionale calcherà le scene del Teatro Sociale con lo spettacolo Dioggene, scritto e diretto da Giacomo Battiato, che parlerà di violenza dei maschi, umana stupidità, guerra e del bisogno di bellezza e di amore insito in ognuno di noi. Un appuntamento che proprio in questi giorni è stato raddoppiato – la data di sabato è andata sold out in pochi giorni – e che verrà riproposto domenica alle 18.

La compagnia Filodirame - © www.giornaledibrescia.it

Insomma, una riapertura degna del Teatro sociale che in questo decennio ha registrato ben 35mila spettatori, mentre con la sua Scuola d’Arte ha coinvolto 1.450 allievi e, tramite laboratori e spettacoli nelle scuole, ha intercettato oltre 23mila studenti. Infatti, oltre alla programmazione per gli adulti, la Compagnia offre anche spettacoli per bambini e ragazzi.

La soddisfazione

«Con grande soddisfazione possiamo festeggiare il termine dei lavori di restauro e ammodernamento del nostro storico Teatro Sociale, un simbolo di cultura e tradizione per la nostra comunità – commenta il sindaco –. Il teatro non è solo un luogo di svago, ma un elemento fondamentale per la crescita culturale e sociale di una comunità. È uno spazio di incontro, di riflessione, di emozione, capace di unire le persone attraverso le arti e di stimolare il pensiero critico e la creatività. Con il restauro, vogliamo garantire che questo patrimonio continui a essere un punto di riferimento per tutti, un centro di cultura accessibile e vivo. Un grazie va a tutti coloro che hanno seguito i lavori, in primo luogo gli Uffici comunali, e soprattutto a Filodirame che, con impegno e passione, si è occupata della gestione del teatro».

Per l’assessora Bertoli «avere una compagnia stabile a Palazzolo arricchisce incredibilmente la nostra comunità, nonché l’attrattività della nostra città. Siamo felici di poter offrire gli spazi del Teatro ora restaurati a tutta la cittadinanza».

Francesca Fabbrini, visibilmente emozionata per la riapertura del teatro, ha sottolineato che «in questo tempo non siamo stati fermi, ci siamo presi cura degli spazi e delle relazioni. È ora arrivato il momento per rigenerarsi e rigenerare bellezza, condivisione, comunità, sorrisi e momenti per nutrire occhi, pancia, mente e cuore. È il momento di rialzare il sipario».