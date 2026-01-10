Giornale di Brescia
Palazzolo, da uno scavo affiorano ossa umane: area sotto sequestro

Roberto Manieri
Il ritrovamento al confine tra la frazione di San Pancrazio e Adro dopo la segnalazione di un passante.
Un affioramento di ossa da uno scavo in corso a bordo strada ha creato allarme sabato nel tardo pomeriggio nei pressi della cava Rossi nei territori al confine tra San Pancrazio di Palazzolo e il comune di Adro. Un passante ha infatti notato che dallo scavo fatto per dei lavori di manutenzione stradale sono emerse quelle che potrebbero essere ossa umane.

Si tratterebbe ad una prima analisi di un femore, un’ulna e alcuni frammenti di costole di una cassa toracica. Tra i frammenti repertati dai tecnici della Sis dei carabinieri potrebbero esserci anche alcuni frammenti riconducibili a una mascella e a denti.

Secondo l’indagine visiva si tratterebbe di ossa molto vecchie, magari parte di un riempimento eseguito anni fa con riporto di terra cimiteriale. Diversi decenni fa nei pressi dello scavo furono trovati anche le rovine di una villa romana.

Ciò nonostante i carabinieri della Compagnia di Chiari hanno provveduto a sequestrare l’area per poter realizzare domenica mattina dei rilievi più accurati e la raccolta delle ossa affioranti.

ossa umanescavoPalazzolo sull'OglioAdro
