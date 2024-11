Palazzolo, adotta i nipoti dopo l’omicidio della figlia: «Fatevi aiutare»

La storia di Giuseppina Ghilardi, la mamma di Daniela Bani, ammazzata dal marito nel 2014

Giuseppina Ghilardi con la foto della figlia Daniela Bani - Foto © www.giornaledibrescia.it

Il più grande oggi ha 18 anni e sta per diplomarsi prima di affacciarsi al mondo del lavoro. Il più piccolo invece ha appena iniziato le superiori e ha le idee chiare sul suo futuro. «Sono stata determinata e anche fortunata. Ho trovato le persone giuste al momento giusto e sono stata aiutata. Non da tutti. Alcuni mi hanno detto di no. Però quelli che ci sono stati sono rimasti e ci sono ancora oggi». Regione Lombardia, un fondo per i figli delle vittime di femminicidio Il coraggio Giuseppina Gh