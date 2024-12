Il PalaRomele a Pisogne è finito: «La palestra più bella di Brescia»

«Sarà la palestra più bella della provincia»: queste sono le parole del sindaco di Pisogne, Federico Laini, alla vigilia del primo evento che, nel concreto, avvierà l’uno gennaio la nuova vita del PalaRomele. Buttato a terra meno di un anno fa, nel febbraio 2023, il palazzetto è rinato, modernissimo, risparmioso dal punto di vista energetico e multifunzionale.

Gli interni sono finiti al cento per cento, per gli esterni mancano ancora alcune finiture, per cui si punta a concludere gli interventi tra l’inizio e la metà di febbraio. Ma nulla vieta, nel frattempo, di ripartire con le attività. Il debutto ufficiale del nuovo palazzetto dello sport sul lago sarà il primo gennaio, con il concerto gospel degli «Spirit of New Orleans»: l’appuntamento sarà alle 18, con ingresso gratuito. Giusto il tempo di riprendersi dalle festività e dal 4 gennaio via alle attività in maniera regolare, per gli allenamenti delle squadre, per le partite e, dal 7, per le scuole.

Lavori e fondi

La facciata del PalaRomele - © www.giornaledibrescia.it

Il cronoprogramma prevede la sistemazione delle ultime finiture esterne per la metà di febbraio, in modo da poter organizzare un’inaugurazione completa in grande stile. L’intenzione dell’Amministrazione di Pisogne è poi di procedere, nella prima metà dell’anno, con la realizzazione del bar interno al PalaRomele, in modo da poter offrire un servizio completo sotto tutti gli aspetti. Per la creazione della nuova infrastruttura sportiva ci sono voluti cinque milioni e mezzo di euro, garantiti da un contributo regionale da due milioni a valere sul Programma degli interventi per la ripresa economica, altri due circa sono un mutuo contratto dal Comune e il resto sono fondi provenienti dal Gse e dalla legge 145/2018.

Com’è fatto

Le tribune del PalaRomele - © www.giornaledibrescia.it

L’immobile è stato realizzato per la gran parte con materiali innovativi e di concezione moderna, che garantiscono risparmio energetico, ispirandosi alle costruzioni del Nord Europa. Quattrocento circa i posti a sedere sulle tribune, con arredi molto semplici, essenziali e facili da mantenere. Ci saranno quattro spogliatoi per le squadre e per gli arbitri, l’infermeria con un accesso diretto per le ambulanze, un locale antidoping, i servizi, uno spazio riservato alle associazioni sportive, un magazzino, il bar e un elegante foyer d’ingresso. All’esterno verrà infine ricavata anche un’area verde a servizio delle scuole e della palestra stessa.

«Il primo c’è lo spettacolo e dal 4 iniziamo a utilizzarlo regolarmente – spiega il sindaco –, con febbraio finiremo le opere esterne e a seguire il bar interno. Non aggiungo altro, se non che sarà la palestra più bella della provincia».