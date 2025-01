Pagamento Polizia locale, il tribunale dà ragione al Brescia Calcio

Il Brescia Calcio vince una delle battaglie legali contro il Comune. Il club di Cellino non deve pagare quasi 28 mila euro alla Loggia per l’impiego della Polizia locale in occasione delle partite casalinghe delle rondinelle. Il tribunale civile ha infatti annullato l’intimazione e diffida di pagamento che la Loggia aveva presentato al club nel maggio del 2022.

I giudici non hanno contestato il regolamento di polizia urbana, che prevede che siano «a carico del promotore o organizzatore dell’evento privato i costi dei servizi svolti dal personale del Corpo di Polizia Locale per attività di sicurezza e di polizia stradale, necessari per lo svolgimento

di attività ed iniziative che non siano di esclusivo o prevalente interesse pubblico», ma hanno bocciato l’operato della Loggia – rappresentata dall’avvocato Pieranna Buizza – che non ha preventivamente comunicato al Brescia Calcio – difeso dall’avvocato Luca Bonavitacola – i costi complessivi delle prestazioni del personale di Polizia locale.

Leggi anche Imu sullo stadio, nessun accordo e il Brescia non ci sta

«La violazione dell’obbligo di preventiva quantificazione dei costi determina l’invalidità dell’intimazione e diffida di pagamento» ha stabilito il giudice Andrea Tinelli. La Loggia al momento ha altre sue vertenze aperte in tribunale con il Brescia calcio sullo stesso tema.