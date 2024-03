Padre picchiato sotto casa a Cizzago: era sceso a difendere il figlio

La spedizione punitiva venerdì sera, si cerca un gruppo di almeno tre ragazzi

I carabinieri nel cortile in cui è avvenuta l'aggressione © www.giornaledibrescia.it

L’obiettivo era il figlio. Ma in ospedale ci è finito il padre, preso a bastonate mentre cercava di sottrarre il ragazzo ai colpi dei suoi aggressori. Si è chiarita con il passare delle ore la dinamica della spedizione punitiva registrata venerdì pomeriggio in via Roma a Cizzago e in cui è rimasto contuso un 50enne di origini marocchine. I carabinieri di Chiari infatti per tutta la sera hanno raccolto testimonianze dei vicini delle vittime e poi ascoltato anche l’uomo ferito e sono arrivati a ch