Padre, madre e figlio picchiati da babygang: denunciati minorenni a Gardone Valtrompia

Nelle case di alcuni ragazzi sono stati sequestrati coltelli e mazze da baseball. Uno dei feriti è stato preso a bottigliate

Un gruppo di minorenni (foto simbolica) - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it

La linea rossa della tensione corre tra Marcheno e Gardone Val Trompia. Territori omogenei, ricchi di lavoro e di opportunità, con le medesime problematiche sociali ma che ora sommano anche la presenza di almeno due babygang che si contendono il territorio. Sono gruppi di ragazzini minorenni, alcuni di origine straniera di seconda generazione, che in diversi episodi già rientrati in fascicoli aperti dalla Procura dei minori di Brescia si sono segnalati per aggressioni, risse e scontri violenti.