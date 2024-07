Padre di famiglia, appassionato di montagna: Palazzolo piange Lorenzo Raccagni

Giuseppe Arrighetti-Luca Bordoni

Il motociclista ha perso la vita ieri a Costa Volpino dopo lo scontro con un’auto. Viveva per la propria famiglia, per la quale ha dato tutto l’amore e il sostegno possibile

Lorenzo Raccagni era originario di Pontoglio

Era in riva al lago in moto insieme alla moglie per una gita in quella che doveva essere una giornata spensierata. Ma un momento di felicità in un istante si è trasformato in tragedia per un padre di famiglia di Palazzolo sull’Oglio: Lorenzo Raccagni, 52 anni, è morto dopo lo scontro con un’auto; ferita, invece, la moglie. Lo schianto Il sinistro è avvenuto ieri pomeriggio, attorno alle 14.30, a Costa Volpino in via Cesare Battisti: il centauro stava percorrendo la strada da Pisogne in direzione