Padova, Annabella Martinelli trovata impiccata

È stata trovata impiccata Annabella Martinelli, la 22enne di Padova che era scomparsa dal 6 gennaio scorso. Il ritrovamento è avvenuto in una zona dei Colli Euganei a poca distanza da dove era stata recuperata la sua bicicletta. Sul posto si sta recando il Procuratore della repubblica di Padova.

Sul posto si sta recando, oltre al procuratore capo di Padova, Angelantonio Racanelli, anche il magistrato titolare dell'indagine, Claudio Fabris, e i carabinieri del comando provinciale di Padova, che stanno svolgendo gli accertamenti sulla sparizione della ragazza.

Il ritrovamento

È stato notato da un passante che camminava nella zona il corpo di Annabella Martinelli, trovata impiccata oggi a Villa di Teolo, a poca distanza dal punto in cui aveva lasciato la sua bicicletta. Sul posto sono in corso i rilievi del caso; il corpo dovrebbe quindi essere portato all'Istituto di medicina legale di Padova per i rilievi autoptici disposti dalla Procura.