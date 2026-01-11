Giovane padovana scomparsa da 5 giorni, ricerche sui Colli Euganei

PADOVA, 11 GEN - Soccorso alpino Veneto, Vigili del fuoco, Protezione civile e forze dell'ordine stanno cercando nella zona di Teolo (Padova) Annabella Martinelli, 22 anni, studentessa di Giurisprudenza iscritta all'Università di Bologna, scomparsa da Padova - la città di residenza - dal 6 gennaio. Quella sera, intorno alle 20, si è allontanata da casa in sella alla sua bicicletta, ma non è più tornata. La bicicletta al momento non sarebbe ancora stata ritrovata. Le ultime cellule telefoniche agganciate dal cellulare, che non è più raggiungibile dal 7 gennaio, hanno permesso di localizzare la zona di Teolo e per questo le ricerche si concentrano qui. I soccorritori del Soccorso Alpino e speleologico, attivati la sera dell'8 gennaio dalla Prefettura che coordina le ricerche insieme ai Vigili del fuoco, si stanno muovendo tra Monte Grande, Monte della Madonna e Rocca Pendice, nella zona dei Colli Euganei. Tuttavia familiari e amici, che nelle scorse ore hanno diramato un appello sui social, non escludono che possa essersi spostata a Bologna o in zone vicine al capoluogo emiliano e invitano chiunque abbia sue notizie a contattare i Carabinieri. Al momento restano aperte tutte le ipotesi, non si esclude un iniziale allontanamento volontario. Annabella Martinelli viene descritta come una ragazza alta, magra e atletica, con capelli a caschetto biondi e punte fucsia. Non è però escluso che possa avere ritoccato la sua pettinatura in questi giorni.