A Padernello «In piazza con noi»: cultura, cucina e tradizioni agricole

Le telecamere di Teletutto tornano stamattina nel borgo di Padernello, nella Bassa bresciana, per una nuova puntata di «In piazza con noi», il programma condotto da Marco Recalcati, Elisabetta del Medico e Giorgio Zanetti. La diretta va in onda dalle 11 alle 12.30 per raccontare un territorio dove tradizioni agricole, cultura locale e cucina continuano a intrecciarsi.

La trasmissione

L’iniziativa rientra nel progetto di valorizzazione delle eccellenze bresciane promosso dalla Provincia di Brescia, realizzato con il Comune di Borgo San Giacomo e la Fondazione Castello di Padernello Ets. Ad accogliere la trasmissione nel borgo sono la vicesindaca Silvia Sbruzzi e il presidente della Fondazione Domenico Pedroni. Tra gli ospiti partecipano l’assessora alla Cultura della Provincia Nini Ferrari e il consigliere provinciale Tommaso Brognoli, insieme a Ruben Gallia dell’Agri-birrificio del Graal e Omar Pansera della Locanda del Vegnot.

Per tutta la giornata il borgo si anima attorno al Mercato della Terra Slow Food, che riunisce produttori, associazioni e consumatori con l’obiettivo di promuovere un modello alimentare fondato su qualità, sostenibilità e filiera locale. Tra le iniziative previste c’è anche lo scambio dei semi, pratica antica della tradizione contadina.