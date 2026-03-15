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A Padernello «In piazza con noi»: cultura, cucina e tradizioni agricole

La trasmissione di Teletutto è in diretta dalle 11 alle 12.30 dal Mercato della Terra Slow Food per raccontare le eccellenze del territorio
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Le telecamere di Teletutto tornano stamattina nel borgo di Padernello, nella Bassa bresciana, per una nuova puntata di «In piazza con noi», il programma condotto da Marco Recalcati, Elisabetta del Medico e Giorgio Zanetti. La diretta va in onda dalle 11 alle 12.30 per raccontare un territorio dove tradizioni agricole, cultura locale e cucina continuano a intrecciarsi.

La trasmissione

L’iniziativa rientra nel progetto di valorizzazione delle eccellenze bresciane promosso dalla Provincia di Brescia, realizzato con il Comune di Borgo San Giacomo e la Fondazione Castello di Padernello Ets. Ad accogliere la trasmissione nel borgo sono la vicesindaca Silvia Sbruzzi e il presidente della Fondazione Domenico Pedroni. Tra gli ospiti partecipano l’assessora alla Cultura della Provincia Nini Ferrari e il consigliere provinciale Tommaso Brognoli, insieme a Ruben Gallia dell’Agri-birrificio del Graal e Omar Pansera della Locanda del Vegnot.

Per tutta la giornata il borgo si anima attorno al Mercato della Terra Slow Food, che riunisce produttori, associazioni e consumatori con l’obiettivo di promuovere un modello alimentare fondato su qualità, sostenibilità e filiera locale. Tra le iniziative previste c’è anche lo scambio dei semi, pratica antica della tradizione contadina.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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