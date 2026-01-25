Giornale di Brescia
Ospitaletto, punta la scacciacani alla cassiera: via con 200 euro

Simone Bracchi
L’uomo, italiano di circa 35 anni, ha fatto la spesa e poi, quando si è avvicinato alla cassa del Carrefour, ha estratto l’arma (finta), facendosi consegnare il denaro
Si è aggirato tra gli scaffali prendendo quello che gli serviva, ma quando si è avvicinato alla cassa per pagare ha lasciato tutto: una messinscena per preparare meglio il colpo. Il rapinatore quando si è trovato davanti la giovane cassiera ha estratto la pistola (finta) e si è fatto consegnare il denaro nella cassa, più di 200 euro in contanti.

Il fatto

È successo questa mattina al Carrefour di Ospitaletto, in via Padule. L’uomo – descritto dalla vittima come un italiano di circa 35 anni, visto che ha agito con il volto scoperto – è entrato al supermercato per fare la spesa. O meglio, ha finto di farla. Quando ha visto che alla cassa non c’erano altri clienti è entrato in azione, minacciando la dipendente del negozio con una pistola finta con tanto di tappo. Ma in quel momento la cassiera ha avuto troppa paura e ha consegnato il denaro all’uomo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Ospitaletto che ora indagano sull’episodio insieme ai colleghi della sezione operativa di Chiari. 

