Ospitaletto, furto in farmacia: ladri scappano con oppiacei e denaro

Sono entrati nel cuore della notte. Dalle telecamere si vedono due uomini con il volto travisato, che una volta all’interno dell’attività hanno rubato oppiacei (e altri stupefacenti) e circa 4.500 euro. È successo questa notte, tra lunedì e martedì, a Ospitaletto: nel mirino dei ladri è finita ancora una volta la farmacia Ceccon, situata in via Padana Superiore.

«Siamo aperti dal 2019 e questa è la seconda volta che riescono a entrare e a derubarci – spiega Barbara Ceccon –. Ma non sono mancati altri tentativi. Questa notte sono passati dall’ingresso che utilizzano i fornitori e hanno forzato due porte. Dunque, oltre a quello che ci hanno rubato, abbiamo subito anche parecchi danni. Nel fondo cassa c’erano circa 400 euro, il grosso sono le monete che avevamo appena preso per scorta».

L’allarme è scattato attorno alle 3.30 e le telecamere di videosorveglianza hanno ripreso tutto quanto. «Si vedono due uomini, con il volto travisato – conclude –, ma non sappiamo se ci fossero altri complici».