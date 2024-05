Orzivecchi, rapinatori picchiano padre e figlio cercando soldi e gioielli

Tonino Zana

Sei persone, attualmente in fuga, in azione nella notte all’assalto di una cascina abitata della Bassa

Sulla vicenda sono impegnati i carabinieri - © www.giornaledibrescia.it

Sull’auto erano in sei, un’auto scura come la notte di sabato 27 aprile. Un’auto appostata sulla tangenzialina di Orzivecchi, nota a tutte le cronache nere per essere l’ultima strada sepolta nel niente della negligenza istituzionale. «Lì, sulla tangenzialina, ormai - dicono alcuni residenti orceani - bivaccano spacciatori e ladri e questi che hanno colpito alla cascina dell’allevatore sono stati lì un paio di ore o tre prima di entrare in azione verso l’1,30 di domenica». Il cane della cascina a