Orzinuovi, ubriachi danneggiano 25 auto in sosta

Fermati e denunciati due uomini. Ancora da quantificare i danni arrecati ai veicoli
I carabinieri di Verolanuova hanno individuato i due soggetti responsabili del danneggiamento - © www.giornaledibrescia.it
I Carabinieri di Verolanuova hanno denunciato due cittadini stranieri, di 31 e 26 anni, per aver danneggiato 25 veicoli in sosta a Oriznuovi e una porta a vetri di un'abitazione privata.

I due, ubriachi, sono stati fermati e perquisiti, e verranno deferiti alla Procura della Repubblica per danneggiamento aggravato e continuato. Sono stati anche sanzionati amministrativamente per ubriachezza molesta e potrebbero ricevere un foglio di via obbligatorio e un divieto di accesso alle aree urbane. I danni arrecati sono ancora in corso di valutazione.

