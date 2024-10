Orzinuovi, studentessa investita fuori da scuola

Una ragazza di 17 anni, studentessa dell’Istituto Grazio Cossali, è stata investita questa mattina poco prima delle 8 mentre attraversava la provinciale che collega Soncino e Orzinuovi.

La dinamica

La ragazza era appena scesa dall’auto della mamma, che l’aveva lasciata sul lato opposto della strada, e stava camminando sulle strisce pedonali quando è stata travolta da una vettura che arrivava da Soncino.

La giovane è stata sbalzata sul cofano e poi è ricaduta pesantemente a terra. Per soccorrerla è stato chiesto l’intervento dell’elisoccorso che l’ha trasferita in volo a Bergamo in codice giallo. La ragazza ha riportato diverse contusioni e bisognerà valutare l’entità di eventuali fratture, ma è sempre rimasta cosciente e non risulta in pericolo di vita.

La scuola, che ha 1400 studenti, ha più volte chiesto alla Provincia di mettere in sicurezza l’attraversamento e il parcheggio.

Ieri a Idro

L’episodio arriva all’indomani di un altro incidente che ha coinvolto alcuni ragazzi fuori da scuola, l’Istituto Perlasca di Idro.

Qui tre studenti sono stati investiti da un autobus in manovra nel parcheggio. Uno di loro risulta grave.