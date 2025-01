Schiacciato da un nastro trasportatore a Orzinuovi: è grave

Un uomo di 21 anni di origini filippine e residente a Brescia è stato schiacciato da un nastro trasportatore in un caseificio in via Verolanuova a Orzinuovi.

Secondo le prime ricostruzioni il ragazzo – che lavora per una ditta di pulizie esterna al caseificio – è stato colpito all’altezza dell’addome da un nastro trasportatore. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Verolanuova e i Vigili del fuoco di Orzinuovi.

Il 21enne è stato trasportato in codice rosso con un’eliambulanza al Civile, ma non dovrebbe essere in pericolo di vita.