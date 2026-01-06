Orzinuovi: trovato morto in studio il dottor Sardaro, aveva 31 anni

Orzinuovi piange il dottor Giovanbattista Sardaro, 31 anni, medico di base nel paese della Bassa dal 2023, che è stato trovato senza vita questa notte, intorno alle 3, nel suo studio di via Marconi.

L'allarme è scattato quando la famiglia, preoccupata perché non lo vedeva rientrare e non riceveva risposta al cellulare, ha allertato le forze dell'ordine. I Vigili del Fuoco di Orzinuovi sono intervenuti per forzare l'ingresso dello studio, dove hanno fatto la tragica scoperta insieme ai carabinieri di Borgo San Giacomo. Sebbene le verifiche siano ancora formalmente in corso, gli inquirenti hanno escluso il coinvolgimento di terzi: si tratterebbe di un gesto estremo, confermato anche da un messaggio lasciato dal medico.

Un punto di riferimento per i pazienti

La notizia ha lasciato i cittadini attoniti e senza parole. Sin dal suo arrivo negli spazi messi a disposizione dal Comune, il dottor Sardaro si era distinto per una straordinaria affabilità e una particolare dedizione verso i suoi assistiti. Era considerato da tutti un medico vicino alla gente, un professionista d'altri tempi, nonostante la giovane età, capace di ascoltare con infinita pazienza e di mostrare un’empatia rara. Una persona estremamente gentile, come lo descrivono i suoi pazienti, un punto di riferimento che sapeva trasmettere calma e fiducia a chiunque entrasse nel suo studio.

Il dottor Sardaro, che risiedeva a Clusane, è stato trasferito presso la sala del commiato del paese. La comunità si stringe ora in un abbraccio attorno alla famiglia, colpita da un dolore tanto improvviso quanto incolmabile.