Orzinuovi, la Rocca si trasforma nel Villaggio di Babbo Natale

In un meraviglioso labirinto di stanze a tema, con elfi, laboratori creativi, slitte da neve, musica e una casetta dove imbucare la letterina, oggi, sabato, nel primo giorno di apertura, il Villaggio di Babbo Natale allestito nella Rocca di Orzinuovi ha attirato centinaia di visitatori, soprattutto famiglie con bambini. E domani, domenica 21 dicembre, è pronto a fare il bis con altre attrazioni.

All’esterno, la piazza Garibaldi si accende con i colori e i profumi dei mercatini di Natale, con più di quaranta bancarelle di hobbistica e dolci, vin brulè degli Alpini di Orzinuovi, il Grinch della Croce verde e la vendita di foulard di beneficenza da parte del Lions club Rocca San Giorgio.

In un’atmosfera incantata dove il tempo pare essersi fermato per far spazio alla meraviglia, con luci soffuse, colori, attività e sapori natalizi, la Rocca orceana si trasforma per questo weekend in un luogo da fiaba, dove vivere nel modo più autentico l’attesa di Babbo Natale. Tra le attrazioni c’è Babbo Natale in persona pronto per un selfie sul suo magnifico trono. Ma la vera anima sono i laboratori dove scrivere la letterina o costruire piccoli tesori e addobbi natalizi grazie alle numerose associazioni e le scuole del paese.

Domani, domenica, la banda musicale «Città di Orzinuovi» si esibirà alle 16 e alle 16.30 sarà seguita dai cantanti e musicisti dell’Accademia Diesis. A completare l’offerta del divertimento c’è «Orzi on ice» sul retro della Rocca, la pista di pattinaggio sul ghiaccio, che sarà aperta fino al 6 dicembre.

«Abbiamo voluto trasformare il cuore storico di Orzinuovi in un luogo magico, dove le famiglie e i bambini possano sentirsi a casa e vivere insieme l’attesa del Natale – ha detto il sindaco Laura Magli con i consiglieri Benny Vanoli e Verdiana Maninetti, che hanno organizzato la manifestazione. “La collaborazione con le scuole e le associazioni è stata fondamentale: grazie a loro la Rocca è diventata un laboratorio di festa e di magia. Tutto è stato pensato per essere gratuito, affinché ogni bambino possa vivere la sua favola di Natale».

Domenica 21 dicembre il Villaggio di Babbo Natale è aperto dalle 10 alle 12 e dalle 14.30 alle 18.30 con ingresso gratuito e i mercatini di Natale in piazza Garibaldi dalle 10 alle 20.