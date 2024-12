Orzinuovi, la consigliera Elisabetta Magli spacca la maggioranza

Silvia Pasolini

Si è astenuta dal voto sul bilancio di previsione: «Mi sento libera da questa Amministrazione» ha dichiarato, ma la sindaca sottolinea che «la squadra resta unita»

La piazza di Orzinuovi © www.giornaledibrescia.it

Strappo nella maggioranza consiliare a Orzinuovi: il segretario della sezione orceana di Forza Italia, Elisabetta Magli, ha dichiarato ufficialmente in Consiglio comunale prima di Natale la sua rottura con la maggioranza, astenendosi insieme alle opposizioni nella votazione al bilancio di previsione. Che i rapporti tra Elisabetta Magli, la cittadina più votata alle ultime elezioni, la sindaca Laura Magli e alcuni membri della maggioranza non fossero più idilliaci si sapeva già da pochi giorni do