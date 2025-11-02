Giornale di Brescia
Automedica speronata finisce in un fosso: l’incidente a Orzinuovi

Silvia Pasolini
L’incidente è avvenuto all’altezza di un semaforo: l’altra automobile non avrebbe rispettato il rosso colpendo lateralmente il mezzo di soccorso
Il mezzo di soccorso finito nel canale - © www.giornaledibrescia.it
Attimi di paura oggi alle 14.30 a Orzinuovi per un violento scontro tra l’automedica dell’Areu e una Renault Scenic, all’altezza del semaforo tra via Lonato e via Papa Giovanni XXIII. Secondo una prima ricostruzione, l’automedica, che stava rientrando da un intervento, procedeva con il semaforo verde, quando è stata speronata lateralmente da un uomo che viaggiava in direzione Coniolo. L’uomo non si sarebbe fermato al rosso.

L’automedica si è ribaltata nel fosso a lato della carreggiata e la donna alla guida è stata trasportata in ambulanza all’ospedale di Chiari, con ferite lievi. Sul luogo dell’incidente anche i Carabinieri e i Vigili del fuoco di Orzinuovi.

Argomenti
incidenteauto medicaOrzinuovi
