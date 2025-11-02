Automedica speronata finisce in un fosso: l’incidente a Orzinuovi

Attimi di paura oggi alle 14.30 a Orzinuovi per un violento scontro tra l’automedica dell’Areu e una Renault Scenic, all’altezza del semaforo tra via Lonato e via Papa Giovanni XXIII. Secondo una prima ricostruzione, l’automedica, che stava rientrando da un intervento, procedeva con il semaforo verde, quando è stata speronata lateralmente da un uomo che viaggiava in direzione Coniolo. L’uomo non si sarebbe fermato al rosso.

L’automedica si è ribaltata nel fosso a lato della carreggiata e la donna alla guida è stata trasportata in ambulanza all’ospedale di Chiari, con ferite lievi. Sul luogo dell’incidente anche i Carabinieri e i Vigili del fuoco di Orzinuovi.