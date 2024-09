Orso a Livemmo, associazione animalista denucia l’autore del video

L'Associazione italiana difesa animali e ambiente ha denunciato l’automobilista che, nella notte tra giovedì e venerdì, dalla sua auto ha ripreso un orso per le strade di Livemmo. A comunicarlo è la stessa Aidaa che, tramite una nota scritta, spiega di aver «inviato questa mattina una denuncia alla Procura della Repubblica di Brescia. L'automobilista è stato denunciato per il reato di disturbo della fauna selvatica».

E continua: «Inseguire un orso in auto è innanzitutto un reato ma è pericoloso sia per il plantigrado sia per gli automobilisti». E la denuncia, a dire dell’associazione animalista, arriva «per mettere un freno a questa pratica stupida e pericolosa di inseguire e filmare un orso che corre. Ci auguriamo che per l'automobilista autore di questa azione cretina e pericolosa ci sia una giusta punizione».