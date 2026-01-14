Giornale di Brescia
Abbonati
﻿CronacaBrescia e Hinterland

Hanno un ordine di allontanamento, ma sono in città: denunciati

A Brescia i controlli della Polizia di Stato: in poche ore fermate 287 persone e 2.813 veicoli. Il Questore Paolo Sartori chiede la collaborazione dei cittadini
Una pattuglia della Polizia in città - © www.giornaledibrescia.it
Una pattuglia della Polizia in città - © www.giornaledibrescia.it
AA

Era già stato allontanato dalla città, con un ordine del questore, per aver commesso reati di varia natura e gravità. Eppure lui, nel pomeriggio, è stato fermato dagli agenti della Polizia perchè nella zona della stazione. Per lui, 20enne di origine egizana, è scattata la denuncia.

I fatti

L’episodio è accaduto nell’ambito di una operazione di controllo con l’obiettivo di prevenire e contrastare i fenomeni di delinquenza nella zona dello scalo ferroviario della città.

Nel complesso, grazie alla collaborazione degli agenti della Polizia di Stato, della Polizia Ferroviaria, della Locale con la squadra cinofila e i militari della Guardia di Finanza, sono state fermate 287 persone e 2813 veicoli.

Nelle stesse ore sono state avviate le pratiche di espulsione per un diciannovenne di origine egiziane pregiudicato per soggiorno illegale nel territorio: anche lui è stato trovato in città nonostante non fosse in regola. 

Le operazioni straordinarie hanno permesso di fermare anche un ventinovenne di nazionalità gambiana trovato in possesso di un bastone, utilizzato poco prima in un’aggressione nei pressi del Parco Gallo. L’uomo è stato portato in Questura dove gli è stato notificato un Avviso orale. 

Le parole del Questore

Il Questore Paolo Sartori sottolinea l’importanza di un controllo capillare nella città «Bisogna assolutamente evitare che contesti urbani con un elevato livello di convivenza civile quale quello di Brescia diventino stabili punti d’interesse per criminali e pregiudicati. L’innalzamento dell’attenzione da parte delle Forze di Polizia vuole proprio prevenire il radicamento di tali situazioni».

Sartori conclude con un invito rivolto ai cittadini e alle Istituzioni di collaborare per garantire di una maggiore sicurezza di quella percepita attualmente.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
Polizia di StatocontrolliBrescia
Icona Newsletter

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario