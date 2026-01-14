Hanno un ordine di allontanamento, ma sono in città: denunciati

Era già stato allontanato dalla città, con un ordine del questore, per aver commesso reati di varia natura e gravità. Eppure lui, nel pomeriggio, è stato fermato dagli agenti della Polizia perchè nella zona della stazione. Per lui, 20enne di origine egizana, è scattata la denuncia.

I fatti

L’episodio è accaduto nell’ambito di una operazione di controllo con l’obiettivo di prevenire e contrastare i fenomeni di delinquenza nella zona dello scalo ferroviario della città.

Nel complesso, grazie alla collaborazione degli agenti della Polizia di Stato, della Polizia Ferroviaria, della Locale con la squadra cinofila e i militari della Guardia di Finanza, sono state fermate 287 persone e 2813 veicoli.

Nelle stesse ore sono state avviate le pratiche di espulsione per un diciannovenne di origine egiziane pregiudicato per soggiorno illegale nel territorio: anche lui è stato trovato in città nonostante non fosse in regola.

Le operazioni straordinarie hanno permesso di fermare anche un ventinovenne di nazionalità gambiana trovato in possesso di un bastone, utilizzato poco prima in un’aggressione nei pressi del Parco Gallo. L’uomo è stato portato in Questura dove gli è stato notificato un Avviso orale.

Le parole del Questore

Il Questore Paolo Sartori sottolinea l’importanza di un controllo capillare nella città «Bisogna assolutamente evitare che contesti urbani con un elevato livello di convivenza civile quale quello di Brescia diventino stabili punti d’interesse per criminali e pregiudicati. L’innalzamento dell’attenzione da parte delle Forze di Polizia vuole proprio prevenire il radicamento di tali situazioni».

Sartori conclude con un invito rivolto ai cittadini e alle Istituzioni di collaborare per garantire di una maggiore sicurezza di quella percepita attualmente.