Ordine al Merito della Repubblica, premiati quindici bresciani

Sono stati consegnati questo martedì pomeriggio i diplomi delle onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana concesse dal Presidente della Repubblica a quindici cittadini della provincia di Brescia che si sono distinti particolarmente nel campo delle lettere, delle arti dell’economia e nel disimpegno di pubbliche cariche e attività svolte a fini sociali, filantropici e umanitari, ma anche per lunghi e segnalati servizi nelle carriere civili e militari.

La cerimonia

La cerimonia è stata ospitata nell’auditorium della Camera di Commercio di Brescia: «Esprimere impegno nei confronti della collettività è sempre più importante – ha detto il presidente Roberto Saccone –. Quelli che oggi vengono premiati diventano simbolo per consegnare alle future generazioni un mondo migliore. La mia ammirazione per tutti loro, per quello che hanno fatto e che continueranno a fare per la nostra comunità».

Presenti alla cerimonia le istituzioni civili, militari e religiose con la sindaca Laura Castelletti, il vescovo Pierantonio Tremolada e il prefetto Andrea Polichetti: «Impegnarsi per gli altri realizza se stessi e fa stare bene tutta la comunità. Il regalo migliore che possiamo scambiarci è il diritto alla felicità».

Le persone premiate

La medaglia al valore civile ricevuta da uno dei premiati - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it

Questi i nomi dei 15 bresciani insigniti della benemerenza: Abbate Michele (Cavaliere), Angelillo Pasquale (Cavaliere), Arbore Giuseppe (Ufficiale), Benetton Maurizio (Cavaliere), Castrovilli Giuseppe (Cavaliere), Ferrari Graziano (Cavaliere), Mazzoli Francesco (Cavaliere), Merli Roberto (Cavaliere), Naviglio Francesco (Cavaliere), Paletti Giuseppe (Cavaliere), Peri Claudia (Cavaliere), Probo Giacomo (Cavaliere), Ragnoli Vittori Marisa (Cavaliere), Rizzini Isidoro (Cavaliere), Tonelli Luigi (Cavaliere), Belloni Nicolò (Medaglia d’argento al valor civile). Quest’ultimo nel 2016, all’età di 15 anni, aveva salvato un uomo dall’annegamento.