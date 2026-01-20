Maxi operazione antidroga, un arresto e una perquisizione a Brescia
La Polizia di Stato sta eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di nove persone: l’attività tocca anche Francia, Spagna e Albania
La Polizia di Stato sta eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di nove persone, indagate per associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti. Il provvedimento è stato emesso dal Gip del Tribunale di Bologna su richiesta della Dda.
Un arresto e una perquisizione sono stati eseguiti anche in provincia di Brescia, oltre che in quelle di Reggio Emilia, Bergamo, e Savona, nonché in Francia, Spagna e Albania, grazie al coordinamento con le autorità di polizia straniere.
