Maxi operazione antidroga, un arresto e una perquisizione a Brescia

La Polizia di Stato sta eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di nove persone, indagate per associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti. Il provvedimento è stato emesso dal Gip del Tribunale di Bologna su richiesta della Dda.

Un arresto e una perquisizione sono stati eseguiti anche in provincia di Brescia, oltre che in quelle di Reggio Emilia, Bergamo, e Savona, nonché in Francia, Spagna e Albania, grazie al coordinamento con le autorità di polizia straniere.