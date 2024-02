Operazione anti-degrado a Brescia: sgomberi all’ex Tempini e al parco Tarello

Nuova operazione della Polizia locale contro il degrado in città. All'alba gli agenti hanno fatto irruzione nell'area dismessa ex Tempini di via Industriale e nello stabile che ospitava la portineria dello stabilimento hanno trovato otto persone, tutti uomini di nazionalità pachistana, che avevano forzato gli ingressi e creato dei giacigli di fortuna.

All'interno sono state trovate delle biciclette e anche qualche grammo di hashish. L'operazione si è poi spostata al parco Tarello dove, sotto la pensilina del lato nord, sono state trovate sei persone che dormivano. Attorno a loro cumuli di immondizia e per rimuoverli è stata chiamata una squadra di operatori di Aprica che hanno riempito due furgoni. I sei sono stati anche multati per aver violato il regolamento di polizia urbana.