Operatrice di mensa si taglia, il sangue va nei piatti: multa da 2.500 euro

Una penale da 2.500 euro è stata applicata alla ditta Dussmann Service, che gestisce la mensa scolastica per conto del Comune di Desenzano. La sanzione è scattata dopo una segnalazione dell’Istituto comprensivo 1: lo scorso 29 ottobre, alla primaria «Laini», erano state notate tracce di sangue sotto i piatti o accanto ai contorni.

L’episodio è stato ricondotto a un taglio accidentale riportato da un’operatrice durante il servizio, senza che se ne accorgesse subito. La ditta ha presentato controdeduzioni, poi valutate dagli uffici comunali. La sanzione è prevista dal capitolato in caso di inosservanze igienico-sanitarie.

Precedenti

Non è la prima criticità segnalata: in passato, alla primaria «Don Mazzolari», erano stati serviti yogurt ammuffiti. Dopo l’ultimo caso, il Comune ha disposto il rafforzamento delle procedure di sicurezza, tra cui l’obbligo dell’uso sistematico dei guanti. Il servizio è stato rinnovato fino al 2029.