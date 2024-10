Operaio schiacciato da un tubo, trasferito in ospedale

Un operaio di 37 anni è rimasto ferito in modo non grave ad una mano nella ditta «Olivini» di via Majorana a Flero mentre eseguiva la movimentazione di un tubo all'interno dei capannoni dell'azienda.

La società, molto nota nel Bresciano come realtà da anni avviata nella siderurgia, è una commerciale in cui viene venduto ferro semilavorato, travi e profilati per l'industria.

L'operaio ferito è stato immediatamente assistito e portato al Civile prima in codice giallo, quindi in rosso, per poi essere trasportato di nuovo in codice giallo all'ospedale di Sesto san Giovanni dove sono specializzati nella chirurgia dell'avambraccio. Sul posto i tecnici di Ats, i Vigili del fuoco e i carabinieri della Compagnia di Verolanuova per gli accertamenti di rito.