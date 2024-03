Operaio investito da un blocco di cemento: infortunio sul lavoro a Pralboino

Un operaio di una ditta di prefabbricati a Pralboino è stato investito da un blocco di cemento. L’infortunio sul lavoro è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi.

Stando a una prima ricostruzione dei fatti, un dipendente di una nota azienda stava manovrando con un carroponte un blocco di cemento dal peso di circa un quintale quando questo, per cause ancora in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine, gli è caduto addosso schiacciandogli gli arti inferiori.

A quanto pare il blocco di cemento ha schiacciato le gambe dell’operaio, in particolare la destra. L’uomo per tutto il tempo non ha mai perso conoscenza ed è stato portato in eliambulanza all’ospedale Civile di Brescia.

Sul posto, oltre ad Ats, sono intervenuti i carabinieri della stazione di Pralboino.