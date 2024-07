Ondate di calore, Brescia da bollino rosso per tre giorni

Tre giorni da bollino rosso per Brescia. Da oggi a mercoledì 31 luglio compreso, le temperature in città oscilleranno tra i 32 e i 34 gradi per via di una forte ondata di calore.

Nel bollettino del ministero della Salute l'indicazione del bollino rosso viene diffusa in seguito ad ondate di calore con temperature molto elevate per più giorni consecutivi, spesso associate a tassi elevati di umidità, forte irraggiamento solare e assenza di ventilazione. Il rosso indica condizioni di emergenza con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche.

Insieme a Brescia oggi sono rosse anche Bologna, Bolzano, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Milano, Palermo, Perugia, Rieti.

Queste ondate di calore stanno pesando in particolare le regioni del Centro-Sud Italia, alla presa con l'emergenza idrica e la siccità. La Calabria ha emesso lo stato di calamità naturale, mentre in Sicilia è arrivata una nave cisterna della Marina Militare con 1.200 metri cubi d'acqua. «Tre settimane ancora - è l'allarme dell'Anbi, l'associazione dei consorzi di bacino - e non ci sarà più acqua per l'agricoltura nel Centrosud».