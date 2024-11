Omicidio Susy, i tre orfani ancora in carico al Comune di Milzano

Bruno Manenti

L’Amministrazione si fa carico delle due figlie e del figlio di Zsuzsanna Mailat, uccisa l’8 maggio del 2020: «Speriamo nell’aiuto di Stato e Regione»

2 ' di lettura

La vittima, Zsuzsanna Mailat

Una crudele sorte prima li ha resi orfani e poi divisi. Con loro non ci sono i familiari, ma è stato il Comune a farsi carico della loro assistenza. Sono i tre fratelli di Milzano che, l’8 maggio del 2020, hanno assistito all’omicidio della loro madre nella villetta dove viveva con il compagno. Zsuzsanna Mailat è stata uccisa a coltellate. In quell’istante, i ragazzini hanno perso la mamma e il papà, condannato a 24 anni, e che si trova in carcere. Uccisa davanti ai figli, confermati 24 anni di