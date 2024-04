Omicidio suicidio a Lonato, un orrore che viene da lontano

Alice Scalfi

Nessuno nella corte davanti alla chiesa di Santa Maria della Scoperta conosceva i due protagonisti

2 ' di lettura

I carabinieri a Santa Maria della Scoperta - Foto Gabriele Strada /Neg © www.giornaledibrescia.it

Nessuno nella corte davanti alla chiesa di Santa Maria della Scoperta conosceva il suo nome, nessuno sapeva da dove Christian Catalano, l’uomo trovato morto ieri insieme a una donna di 45 anni, fosse arrivato qualche tempo prima, a vivere in quell’angolo di tranquillità che è la frazione di Lonato. Madonna della Scoperta si trova in aperta campagna: vigneti a tutto campo, a fare da orizzonte la torre di San Martino da una parte e dall’altra la Rocca di Solferino, e i cani che corrono liberi per