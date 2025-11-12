Omicidio Bozzoli, chiesti 30 anni per Oscar Maggi
Il pm di Brescia Benedetta Callea ha chiesto la condanna a 30 anni per Oscar Maggi, ex addetto ai forni della fonderia Bozzoli di Marcheno dove l’8 ottobre 2015 è svanito nel nulla l’imprenditore Mario Bozzoli.
Oscar Maggi è accusato di omicidio volontario in concorso con Giacomo Bozzoli, nipote della vittima e già condannato in via definitiva all’ergastolo. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, l’operaio quella sera ha riattivato il forno andato in blocco dopo una fumata anomala.
- Omicidio Bozzoli, l'udienza al tribunale di Brescia - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it
- Omicidio Bozzoli, l'udienza al tribunale di Brescia - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it
- Omicidio Bozzoli, l'udienza al tribunale di Brescia - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it
- Omicidio Bozzoli, l'udienza al tribunale di Brescia - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it
- Omicidio Bozzoli, l'udienza al tribunale di Brescia - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it
- Omicidio Bozzoli, l'udienza al tribunale di Brescia - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it
- Omicidio Bozzoli, l'udienza al tribunale di Brescia - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it
- Omicidio Bozzoli, l'udienza al tribunale di Brescia - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it
- Omicidio Bozzoli, l'udienza al tribunale di Brescia - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it
- Omicidio Bozzoli, l'udienza al tribunale di Brescia - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it
- Omicidio Bozzoli, l'udienza al tribunale di Brescia - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it
Un passaggio ritenuto il momento in cui il corpo di Mario Bozzoli è stato adagiato sul bagno di metallo fuso dell’impianto. Oscar Maggi era assente all’udienza che si è svolta questa mattina a Brescia. In quella del 3 dicembre spazio alla difesa, mentre la sentenza è attesa per il 17 dicembre.
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato
@News in 5 minuti
A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.