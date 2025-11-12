Giornale di Brescia
Omicidio Bozzoli, chiesti 30 anni per Oscar Maggi

Andrea Cittadini
L’uomo lavorava come addetto ai forni nella fonderia dove venne ucciso l’imprenditore Mario Bozzoli. È accusato di omicidio volontario in concorso con Giacomo Bozzoli
Il pm di Brescia Benedetta Callea ha chiesto la condanna a 30 anni per Oscar Maggi, ex addetto ai forni della fonderia Bozzoli di Marcheno dove l’8 ottobre 2015 è svanito nel nulla l’imprenditore Mario Bozzoli.

Oscar Maggi è accusato di omicidio volontario in concorso con Giacomo Bozzoli, nipote della vittima e già condannato in via definitiva all’ergastolo. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, l’operaio quella sera ha riattivato il forno andato in blocco dopo una fumata anomala.

  • Omicidio Bozzoli, l'udienza al tribunale di Brescia
    Omicidio Bozzoli, l'udienza al tribunale di Brescia - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it
Un passaggio ritenuto il momento in cui il corpo di Mario Bozzoli è stato adagiato sul bagno di metallo fuso dell’impianto. Oscar Maggi era assente all’udienza che si è svolta questa mattina a Brescia. In quella del 3 dicembre spazio alla difesa, mentre la sentenza è attesa per il 17 dicembre.

Argomenti
omicidio BozzoliOscar MaggiBresciaMarcheno
