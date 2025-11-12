Omicidio Bozzoli, chiesti 30 anni per Oscar Maggi

Il pm di Brescia Benedetta Callea ha chiesto la condanna a 30 anni per Oscar Maggi, ex addetto ai forni della fonderia Bozzoli di Marcheno dove l’8 ottobre 2015 è svanito nel nulla l’imprenditore Mario Bozzoli.

Oscar Maggi è accusato di omicidio volontario in concorso con Giacomo Bozzoli, nipote della vittima e già condannato in via definitiva all’ergastolo. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, l’operaio quella sera ha riattivato il forno andato in blocco dopo una fumata anomala.

Omicidio Bozzoli, l'udienza al tribunale di Brescia - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it

Un passaggio ritenuto il momento in cui il corpo di Mario Bozzoli è stato adagiato sul bagno di metallo fuso dell’impianto. Oscar Maggi era assente all’udienza che si è svolta questa mattina a Brescia. In quella del 3 dicembre spazio alla difesa, mentre la sentenza è attesa per il 17 dicembre.