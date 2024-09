Omicidio a Lamarmora, il 78enne non può stare a processo: prosciolto

Secondo il perito del gip Giuseppe Valetti, che uccise Satpal Singh in via Codignole e poi si sparò in bocca, non sarà mai più nelle condizioni di capire e di parlare

Il luogo dell’agguato mortale ai danni di Satpal Singh in via Codignole, a Lamarmora

È ancora vivo, ma non è in grado di comprendere quello che gli viene detto e tanto meno di parlare. A cinque mesi dal colpo con il quale uccise Satpal Singh in via Codignole e da quello che si sparò in bocca pochi minuti dopo a poche centinaia di metri dall’appartamento che il 55enne muratore di origini indiane divideva con la moglie e con i figli, Giuseppe Valetti, il 78enne maresciallo dei carabinieri in pensione da almeno tre decenni, è stato dichiarato incapace di stare a processo e prosciol