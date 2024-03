Omicidio di via Milano, sei uomini in carcere

A distanza di tre mesi ha un nome l’omicida della Vigilia di Natale. O meglio, i nomi. I carabinieri, nell’ambito dell’inchiesta del pubblico ministero Carlotta Bernardini, hanno arrestato di 6 cittadini di nazionalità indiana (un mandante e cinque esecutori), residenti in provincia di Brescia e regolari sul territorio nazionale, ritenuti presunti responsabili – in concorso tra loro – dell’omicidio aggravato dalla premeditazione e dalla crudeltà di Ranjit Singh, 51enne di origini indiane. Il mandante ha 48 anni, mentre gli altri fermati - ritenuti gli esecutori materiali - hanno 33, 24, 23, 23 e 20 anni. Altre sei persone sono indagate per favoreggiamento.

Il 51enne è la vittima dell’omicidio avvenuto in un parcheggio pubblico in via Milano in città la sera della Vigilia di Natale. Il presunto movente sarebbe legato a una vendetta nei confronti della vittima ritenuta responsabile degli incendi dolosi di tre automezzi di proprietà del mandante dell’omicidio.