Omicidio di Provaglio, Matias Pascual: «Mi faceva paura e l’ho colpito»

Il 19enne di Prevalle ha confessato. La prima volta che Comelli si è presentato alla festa, ubriaco, lui ha fatto da paciere

Matias Pascual ha ammesso di aver sferrato la coltellata che ha ucciso Roberto Comelli - Foto Gabriele Strada /Neg © www.giornaledibrescia.it

Davanti alla ricostruzione dei fatti, agli elementi che Carabinieri e Procura hanno raccolto a suo carico, ha ammesso le proprie responsabilità. «L’ho colpito con il coltello, lo avevo preso perché lui era minaccioso, mi faceva paura. Non volevo uccidere». Matias Pascual, 19enne italoargentino di Prevalle, dalla notte tra mercoledì e giovedì è in stato di fermo per l’omicidio di Roberto Comelli, ucciso con una coltellata al petto la notte di Capodanno fuori dal centro civico di Provaglio d’Iseo