Omicidio di Cologne, la difesa propone piste alternative

La difesa del meccanico di Palazzolo Cristiano Mossali ha portato un testimone: ha detto che per conto dei suoi ex titolari contattò dei kosovari per spaventare la vittima

3 ' di lettura

La scena del delitto a Cologne, dove fu ritrovato il cadavere carbonizzato - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it

Per la Procura della Repubblica, Cristiano Mossali il 29 agosto del 2022 ha ucciso Nexhat Rama e bruciato il suo cadavere. Per i difensori dell’imputato, invece, altre persone, due imprenditori franciacortini, avevano avuto in passato pesanti contrasti con la vittima tanto da arrivare prima «a pagargli 5mila euro al mese per tenerselo buono» e poi a contattare un gruppo di kosovari per «dirgli di fermarsi» dato che lui poco prima aveva chiarito: «Al prossimo incontro dovrai portarti il ferro (la