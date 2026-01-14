Giornale di Brescia
﻿Cronaca

Omicidio di Capodanno, Matias Pascual al gip: «Ero nel panico»

Pierpaolo Prati
Il 19enne che lo scorso anno ha ucciso Roberto Comelli ha ricostruito i fatti nel corso dell’udienza preliminare: «Ho chiuso gli occhi e ho colpito duro»
Gli investigatori sul luogo del delitto e, nel tondo, Matias Pascual © www.giornaledibrescia.it
«Ero nel panico. Ho chiuso gli occhi e ho colpito duro». Matias Pascual ha spiegato così la coltellata con la quale, alle primissime ore del 2025, ha ucciso Roberto Comelli in centro a Provaglio di Iseo. Davanti al giudice dell’udienza preliminare Cesare Bonamartini, il 19enne barista di origini argentine di casa a Prevalle, ha ricostruito quei drammatici istanti fuori dalla sala civica nella quale si stava celebrando il nuovo anno. Ha risposto alle domande delle parti per un’ora e mezza.

«Il ragazzo – ha detto il suo legale, l’avvocato Giacomo Nodari, a margine dell’udienza – ha detto di aver agito in uno stato di alterazione dovuta all’alcol ingerito, ma anche all’atteggiamento della vittima. Comelli si era già presentato alla festa e Matias era riuscito a calmarlo, offrendogli da bere. Quando questi si è ripresentato ancor più minaccioso, il mio assistito, che era uno dei più grandi nella sala, si è sentito in dovere di difendere gli amici presenti, tutti minorenni, ed è caduto nel panico».

Dopo l’esame dell’imputato, che è detenuto in carcere da un anno, il processo è stato aggiornato al prossimo 18 marzo per la discussione di accusa e difesa.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
Omicidio di CapodannoMatias Pascual
