Omicidio di Capodanno, scrive al figlio della vittima: «Non mi perdonerò mai»

Matias Pascual invia una lettera al figlio di Roberto Comelli: «So cosa vuol dire vivere senza padre»

Gli investigatori sul luogo del delitto e, nel tondo, Matias Pascual © www.giornaledibrescia.it

In quasi dodici mesi di carcere ha scritto tanto. Lettere agli amici, alla fidanzata, alla madre e al fratello. E tante ne ha ricevute. Ma tra quelle che ha inviato, una ha un peso particolare. Per il pensiero espresso ma soprattutto per il destinatario. «Ciao Loris, era da tanto che volevo scriverti». Inizia così la missiva che Matias Pascual, 20 anni, ha spedito dalla sua cella del carcere di Bergamo al figlio di Roberto Comelli, l’uomo che il giovane ha ucciso nella notte di Capodanno a Prova