Omicidio del regista Reiner e della moglie: arrestato il figlio Nick
Il trentaduenne è in custodia del Dipartimento di Polizia di Los Angeles: trattenuto sulla base di una cauzione da 4 milioni di dollari
Rob Reiner e sua moglie Michele (a destra) insieme ai figli Jake e Romy - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
Nick Reiner è stato arrestato e accusato formalmente dell'assassinio dei genitori. Il giovane è trattenuto sulla base di una cauzione da 4 milioni di dollari. Lo riporta il New York Post.
Secondo i registri online, il trentaduenne figlio di Rob e Michele è in custodia del Dipartimento di Polizia di Los Angeles. Il celebre regista e la moglie sono stati trovati morti da una delle figlie con la gola tagliata all'interno della loro casa di Los Angeles.
