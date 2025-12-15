Omicidio del regista Reiner e della moglie: arrestato il figlio Nick

Nick Reiner è stato arrestato e accusato formalmente dell'assassinio dei genitori. Il giovane è trattenuto sulla base di una cauzione da 4 milioni di dollari. Lo riporta il New York Post.

Secondo i registri online, il trentaduenne figlio di Rob e Michele è in custodia del Dipartimento di Polizia di Los Angeles. Il celebre regista e la moglie sono stati trovati morti da una delle figlie con la gola tagliata all'interno della loro casa di Los Angeles.