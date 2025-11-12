Omicidio di Cologne: per Mossali pena ridotta a 14 anni in appello

La Corte d’Assise d’Appello di Brescia ha ridotto a 14 anni la condanna di primo grado di Cristiano Davide Mossali, meccanico di 55 anni di Palazzolo che la Corte di Assise aveva ritenuto responsabile dell’omicidio di Nexhat Rama, kosovaro di 40 anni con cui aveva un debito di 30mila euro e che aveva minacciato la sua famiglia. La condanna, ora a 14 anni, era stata a 27 anni in primo grado.

L’udienza

In mattinata, in apertura di udienza, la Procura generale aveva chiesto di riconoscere l’aggravante della premeditazione portando quindi la pena all’ergastolo, spiegando che «non sono emersi elementi a carico di altre persone e ci sono molte conferme che sia stato Mossali».

Una posizione condivisa anche dalla parte civile.

La difesa, rappresentata dagli avvocati Stefano Forzani e Tomaso Spandrio, ha invece rilanciato la tesi alternativa proposta in primo grado, ribadendo che altre persone avevano motivi più seri per uccidere Nexhat Rama e confutando poi via via gli elementi della sentenza di primo grado, dall’arma (mai trovata) alla premeditazione, fino al movente.