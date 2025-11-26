Giornale di Brescia
Abbonati
﻿CronacaSebino e Franciacorta

Omicidio di Capodanno: le lettere dal carcere tra paura e pentimento

Andrea Cittadini
Agli atti dell’inchiesta la corrispondenza tra Matias Pascual, 20 anni, e gli amici: «In cella come in un loop che non finisce. So che ci starò a lungo»
Una delle lettere di Matias Pascual scritte dal carcere
Una delle lettere di Matias Pascual scritte dal carcere

Vorrebbe cambiare il passato, cancellare quella notte che gli ha stravolto per sempre la vita. Dimostra pentimento, ma anche paura per il futuro e sofferenza per la quotidianità in carcere. Sentimenti ed emozioni nelle centinaia di lettere agli atti dell’inchiesta per l’omicidio di Roberto Comelli, il 42enne ucciso la notte di Capodanno a Provaglio di Iseo. A scriverle è il suo assassino, Matias Pascual, oggi 20 anni, da 11 mesi detenuto a Canton Mombello in attesa del processo con l’udienza pre

Registrati gratuitamente
Questo è un articolo GDB+. Accedi o registrati per continuare a leggerlo. È facile e veloce.

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario