Morte Bozzoli, chiusa l’inchiesta bis: Oscar Maggi accusato di concorso in omicidio

Per la procura l’operaio si sarebbe «adoperato a riattivare il forno dopo la fumata e la morte di Mario»

3 ' di lettura

Oscar Maggi, l'operaio indagato - © www.giornaledibrescia.it

Ora avrà 45 giorni di tempo per farsi ascoltare o per depositare una memoria scritta. Anche se a metà dicembre quando era stato convocato in procura si era avvalso della facoltà di non rispondere. La posizione di Oscar Maggi adesso si fa però sempre più delicata. Perché rischia il processo. Il procuratore aggiunto Silvio Bonfigli ha infatti firmato e notificato nelle scorse ore all’ex operaio della Bozzoli la chiusura delle indagini bis sulla morte dell’imprenditore titolare della fonderia di Ma